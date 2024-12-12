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Les Echos: Макрон может назначить премьер-министра Франции 12 декабря

Любой из возможных кандидатов рискует столкнуться с теми же трудностями, с которыми столкнулся Мишель Барнье, не располагавший необходимой опорой в парламенте.

Новый премьер-министр Франции будет назначен лидером республики Эммануэлем Макроном 12 декабря. Такую информацию озвучили источники в беседе с авторами газеты Les Echos.

Предполагается, что назначение состоится во второй половине дня. Это произойдет после того, как Макрон вернется во Францию после визита в Польшу.

Кандидатами могут стать 73-летний глава Национального совета перестройки и лидера центристской партии Национального совета перестройки и лидера центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, 38-летний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и 61-летний социалист Бернар Казнев, который уже занимал пост главы правительства.

При этом, как отметили источники, каждый из политиков может столкнуться с трудностями, которые настигли Мишеля Барнье. Он не набрал необходимую опору в парламенте.

Напомним, что резолюция о недоверии Барнье была сформулирована 4 декабря Национальным собранием. Его осудили за попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента. Всего правительство премьера задержалось на своем месте 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.

Макрон Эмманюэль