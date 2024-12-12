Les Echos: Макрон может назначить премьер-министра Франции 12 декабря

Напомним, что резолюция о недоверии Барнье была сформулирована 4 декабря Национальным собранием. Его осудили за попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента. Всего правительство премьера задержалось на своем месте 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.