В результате теракта в Иерусалиме пострадали четыре человека

«Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу “Хадасса Эйн-Керем” двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжёлом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в лёгком состоянии с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.