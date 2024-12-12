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CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон

Пока неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину посетить Вашингтон для принятия участия в церемонии его инаугурации, которая пройдет в январе 2025 года. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, приглашение было направлено в ноябре — сразу после президентских выборов. Пока неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение. При этом в посольстве КНР в Вашингтоне не подтвердили эту информацию.

Ожидается, что церемония инаугурации привлечет внимание ряда высокопоставленных иностранных гостей. В частности, возможно присутствие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день вступления в должность главы государства издать более 25 указов и директив. Политик стремится кардинально изменить политику правительства Соединенных Штатов.