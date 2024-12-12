Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Японии и Республики Корея, где на прошлой неделе резко обострилась внутриполитическая ситуация, подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран в свете текущей стратегической обстановки, несмотря на осложняющиеся обстоятельства. Об этом сообщил японский МИД.

Источник: Reuters

Как отмечается в заявлении ведомства, глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль рассказал о ситуации в его стране, где решение президента Юн Сок Ёля 3 декабря объявить военное положение вызвало политический кризис. «Оба министра согласились, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Республики Корея остается неизменной, и решили продолжать тесный диалог между двумя правительствами», — говорится в сообщении.

Кроме того, они подтвердили важность «обеспечения тесной координации» между Японией, Республикой Корея и США как на двусторонней, так и на трехсторонней основе по ситуации вокруг КНДР, «несмотря на осложняющиеся обстоятельства».

дипломатия