Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога

Как отмечается в заявлении ведомства, глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль рассказал о ситуации в его стране, где решение президента Юн Сок Ёля 3 декабря объявить военное положение вызвало политический кризис. «Оба министра согласились, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Республики Корея остается неизменной, и решили продолжать тесный диалог между двумя правительствами», — говорится в сообщении.
Кроме того, они подтвердили важность «обеспечения тесной координации» между Японией, Республикой Корея и США как на двусторонней, так и на трехсторонней основе по ситуации вокруг КНДР, «несмотря на осложняющиеся обстоятельства».