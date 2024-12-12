Поддерживаемые США курдские силы случайно сбили американский дрон в Сирии

Курды работают при поддержке Вашингтона на 25% территории Сирии. Они находятся в провинциях Ракка и Хасеке, а также на одной из частей Дейр-эз-Зора. Американцев интересует то, что эти территории богаты на нефтяные и газовые месторождения.