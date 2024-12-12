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Поддерживаемые США курдские силы случайно сбили американский дрон в Сирии

Курдские ополченцы приняли аппарат за турецкий беспилотник.

Курдские «Силы демократической Сирии» сбили в небе над страной американский беспилотник MQ-9 Reaper. Подробности озвучили авторы издания Air and Space Forces Magazine.

По данным источников, летательный аппарат был сбит по ошибке. Курские силы подумали, что в небе летит турецкий беспилотный летательный аппарат.

«Инцидент произошел из-за огня со стороны партнерских сил, которые действовали в регионе и ошибочно посчитали, что беспилотник представляет угрозу», — указано в сообщении.

Американская сторона в лице заместителя пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх уже подтвердила инцидент. Однако причины падения дрона она не озвучила, а только добавила, что проводится соответствующее расследование.

Курды работают при поддержке Вашингтона на 25% территории Сирии. Они находятся в провинциях Ракка и Хасеке, а также на одной из частей Дейр-эз-Зора. Американцев интересует то, что эти территории богаты на нефтяные и газовые месторождения.

Ранее сообщалось, что Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях США находятся в Сирии. Один из лидеров сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш заявил, что вопрос о размещении американских военных сил в Сирии будет решаться самими сирийцами.