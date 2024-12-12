Президент Южной Кореи заявил о злоупотреблениях оппозиции и готовности к импичменту

По мнению главы государства, оппозиция в лице крупнейшей в парламенте партии «Тобуро» злоупотребляет правом на объявление импичмента, так как ее лидер Ли Чжэ Мён получил условный срок по одному из судебных дел. Это может лишить его права баллотироваться на следующих выборах, если решение поддержит Верховный суд страны. «В чем причина того, что оппозиция… спешит с импичментом? Обвинительное заключение лидеру оппозиции неминуемо, они рассчитывают на досрочные выборы президента, чтобы этого избежать», — заявил Юн Сок Ёль.