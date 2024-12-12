Участник СВО получил назначение в аппарате Заксобрания Приморского края

До момента ухода добровольцем на спецоперацию Александр Пархоменко был сотрудником аппарата комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности. В течение почти всего 2024 года он находился в зоне боевого соприкосновения в составе добровольческого отряда «Тигр». Награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» и медалью Приморского края «Участнику СВО. Отряд “Тигр”».
«Мы не делим мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту. Они все — герои, люди, которые действительно сражаются за нашу свободу и независимость. У нас появилась возможность дать карьерный рост такому человеку, и он, безусловно, обладает необходимым образованием и компетенциями. Уверен, что опыт, который он долгие годы нарабатывал и который получил на СВО, будет применен в Законодательном Собрании на самом высоком уровне», — подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.
Председатель ЗС ПК добавил, что работать с таким человеком — честь для депутатов.
Александр Пархоменко — уроженец Шкотовского района Приморского края. По образованию — юрист. Говоря о причинах, побудивших его встать в ряды добровольческого батальона «Тигр», скромен: «Сейчас мне уже трудно говорить о тех эмоциях, которые у меня тогда были. Наверное, это все-таки защита Родины, воспитали меня так. Это было одной из главных причин, почему я отправился на спецоперацию».
Комитет по экономической политике и собственности, который возглавляет Джони Авдои, занимается широким спектром вопросов: энергетика, ЖКХ, ТЭК, строительство, транспорт, промышленность, малое и среднее предпринимательство, инвестиционная деятельность и др.
«Александр Пархоменко подал документы для участия в программе “Время героев”, он хочет дополнительно обучаться, расти. И, как подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко — надо давать возможность нашим героям занимать руководящие должности. Поэтому было принято решение, что Александр Васильевич возглавит аппарат комитета, которым я руковожу в Заксобрании», — отметил Джони Авдои.
Напомним, что программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».