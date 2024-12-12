Участник СВО получил назначение в аппарате Заксобрания Приморского края

«Мы не делим мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту. Они все — герои, люди, которые действительно сражаются за нашу свободу и независимость. У нас появилась возможность дать карьерный рост такому человеку, и он, безусловно, обладает необходимым образованием и компетенциями. Уверен, что опыт, который он долгие годы нарабатывал и который получил на СВО, будет применен в Законодательном Собрании на самом высоком уровне», — подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.