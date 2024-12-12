Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности к процедуре импичмента

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль заявил, что готов пройти через процедуру импичмента, заявление прозвучало в обращении к жителям Южной Кореи.
Кроме того, президент отметил, что готов к расследованию против него.
«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — сказал Юн Сок Ёль.
Напомним, в отношении лидера Южной Кореи проводится расследование по подозрению в мятеже против конституционного строя.
Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» Пхеньяна. Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. Президенту Южной Кореи грозит импичмент.
Ранее сообщалось, что южнокорейские правоохранители арестовали экс-министра национальной обороны Ким Ён Хёна, который являлся активным сторонником введения военного положения. Его обвинили в госизмене.