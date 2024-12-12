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В Красноярске назначили нового заместителя главы города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городской администрации новое кадровое назначение.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Евгения Горшкова стала новым заместителем главы Красноярска — руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Евгения Сергеевна родилась в Красноярске, здесь же и училась, окончив СФУ по специальности «юриспруденция». Карьеру начинала помощником адвоката в адвокатской палате Красноярского края.

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города работает с 2011 года. Ранее Евгения Горшкова занимала должности главного специалиста, консультанта, заместителя начальника отдела и заместителя руководителя департамента, сообщают Gornovosti.

В настоящее время является муниципальным советником первого класса.