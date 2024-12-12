Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днем Конституции

Несколько лет назад мы с вами проголосовали за необходимые и актуальные поправки, которые упрочили незыблемость наших традиционных ценностей, социальные гарантии и преемственность поколений. Наше право оставаться свободными, сильными и независимыми сегодня отстаивают наши воины в ходе специальной военной операции. Эти же ценности мы должны сохранить и передать нашим детям и внукам", — отметил в официальном Телеграм-канале глава региона.