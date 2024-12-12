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Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днем Конституции

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции РФ. С этим праздников губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

"Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днём Конституции! Основополагающий государственный документ был принят более тридцати лет назад, когда стоял вопрос о самом существовании страны. Президент России Владимир Путин подчёркивает, что главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан.

Несколько лет назад мы с вами проголосовали за необходимые и актуальные поправки, которые упрочили незыблемость наших традиционных ценностей, социальные гарантии и преемственность поколений. Наше право оставаться свободными, сильными и независимыми сегодня отстаивают наши воины в ходе специальной военной операции. Эти же ценности мы должны сохранить и передать нашим детям и внукам", — отметил в официальном Телеграм-канале глава региона.