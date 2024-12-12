Временно безработная экс-спикер Думы Братска выдвинулась на выборы мэра Братского района

В карточке кандидата указано, что Лариса Павлова идет на выборы в порядке самовыдвижения. У депутата городской Думы два высших образования: в 1999 году она окончила Иркутский государственный медицинский университет, в 2018-м — Братский филиал «Байкальского университета». Сейчас является временно безработной, проживает в Братске.
Лариса Павлова избрана депутатом Думы Братска восьмого созыва от одного из округов Центрального района города на непостоянной основе. С 2014 по 2024 годы в Думах шестого и седьмого созывов Лариса Павлова работала председателем.
Лариса Павлова стала пятым кандидатом, который выдвинулся на выборы мэра Братского района. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявили экс-мэр Братска Александр Серов, глава села Покосного Александр Кузьмин, пенсионерка из Братска Елена Романова и глава села Тангуй Ольга Башкова. Последняя выдвинута партией ЛДПР, остальные идут в порядке самовыдвижения.
Досрочные выборы мэра Братского района состоятся 2 февраля будущего года.