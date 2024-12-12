Временно безработная экс-спикер Думы Братска выдвинулась на выборы мэра Братского района

В карточке кандидата указано, что Лариса Павлова идет на выборы в порядке самовыдвижения. У депутата городской Думы два высших образования: в 1999 году она окончила Иркутский государственный медицинский университет, в 2018-м — Братский филиал «Байкальского университета». Сейчас является временно безработной, проживает в Братске.