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Политолог Поликар: мировое сообщество перестало прислушиваться к Макрону

Влияние президента Франции Эммануэля Макрона из-за продолжающегося политического кризиса в стране ослабло на международной арене.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон потерял свое влияние из-за политического кризиса, который продолжается в республике. Международное сообщество перестало к нему прислушиваться, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.

Европейский союз больше не считается с Парижем. У самого Макрона нет политического большинства — он утратил влияние, как внутри страны, так и в отношениях с партнерами.

«Большинство людей считают, что результаты парламентских выборов и вотум недоверия правительству полностью подорвали его легитимность», — указал Поликар.

Он добавил, что предложения Макрона о «создании коалиции», об «отправке войск на Украину», «предотвращении подписания соглашения о свободной торговле» остаются без внимания. Франция больше не имеет голоса.

Поликар считает, что Макрону осталось только 2,5 года. Далее он будет списан со счетов, как и премьер Германии Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что более половины французских граждан желают, чтобы президент покинул свой пост. За отставку проголосовали 63%. Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье.