В Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ

«Конечно, есть вопросы к нынешней Конституции. Считаю, что в ней необходимо закрепить государственную идеологию. На мой взгляд, идейные моменты, которые присущи характеру, внутренней сути России, должны быть зафиксированы в основном законе», — сказал первый вице-спикер крымского парламента.
По мнению политика, в Конституции необходимо прописать «идеологию сохранения и развития российского государства и создания таких условий, чтобы оно не смогло разрушиться». Таким идеологическим базисом являются патриотизм, общие культурные, духовные и семейные ценности, считает Цеков.
Именно государственная идеология во многом определяет устойчивость государства, добавил он.
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
В референдуме приняли участие более 58 миллионов россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32,9 млн избирателей.
Конституция РФ официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.
В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.