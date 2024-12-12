WSJ: ХАМАС может не потребовать вывода из Газы бойцов ЦАХАЛ для прекращения огня

По их сведениям, представители ХАМАС также передали переговорщикам список заложников, которых движение будет готово освободить по условиям сделки. Среди них граждане США, женщины, пожилые и страдающие от болезней люди. ХАМАС также может согласиться выдать пять тел заложников, добавили собеседники издания. По их информации, был составлен и список удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинцев, освобождение которых станет частью договоренности о прекращении огня.