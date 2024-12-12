WSJ: ХАМАС может не потребовать вывода из Газы бойцов ЦАХАЛ для прекращения огня

По их сведениям, представители ХАМАС также передали переговорщикам список заложников, которых движение будет готово освободить по условиям сделки. Среди них граждане США, женщины, пожилые и страдающие от болезней люди. ХАМАС также может согласиться выдать пять тел заложников, добавили собеседники издания. По их информации, был составлен и список удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинцев, освобождение которых станет частью договоренности о прекращении огня.
ХАМАС также согласилось отказаться от контроля и присутствия на палестинской части контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, утверждает газета.
По мнению ее обозревателей, проявление такой гибкости связано со вступившим в силу 27 ноября соглашением о прекращении огня между Израилем и Ливаном. После такого шага «Хезболлах» ХАМАС вынуждено вести боевые действия против Израиля в одиночестве, отмечает The Wall Street Journal.
9 декабря советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Израиль рассчитывает на «ощутимый прогресс» в переговорах по освобождению удерживаемых радикалами движения ХАМАС в секторе Газа заложников «в ближайшее время» и продолжает активные контакты со странами-посредниками по этому вопросу.