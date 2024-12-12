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Глава Башкирии обратится сегодня с ежегодным посланием к Госсобранию

Глава Башкирии Радий Хабиров обратится сегодня, 12 декабря, с ежегодным посланием к Государственному собранию — Курултаю региона.

Источник: Башинформ

В своем послании Радий Хабиров назовет главные векторы развития Башкирии в ближайшие годы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», на официальном сайте Государственного собрания, а также в социальных сетях администрации руководителя республики.

«Ежегодное послание Государственному Собранию — Курултаю республики. Итоги непростого 2024-го и планы на 2025-й — возможно, еще более непростой, но, уверен, продуктивный и наполненный важными делами и событиями», — написал сегодня в своем телеграм-канале Радий Хабиров.

Как подчеркнул руководитель региона, впереди много задач.

«Мы продолжим поддерживать участников СВО и их семьи. Будем развивать экономику республики, работать над тем, чтобы благосостояние наших жителей росло. Строить жилье, дороги, социальные объекты, благоустраивать территории. Формировать новые устойчивые связи с надежными партнерами на международной арене. И конечно, заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается», — заключил Радий Хабиров.

Начало трансляции — в 10 часов.