Глава Башкирии обратится сегодня с ежегодным посланием к Госсобранию

В своем послании Радий Хабиров назовет главные векторы развития Башкирии в ближайшие годы.
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», на официальном сайте Государственного собрания, а также в социальных сетях администрации руководителя республики.
«Ежегодное послание Государственному Собранию — Курултаю республики. Итоги непростого 2024-го и планы на 2025-й — возможно, еще более непростой, но, уверен, продуктивный и наполненный важными делами и событиями», — написал сегодня в своем телеграм-канале Радий Хабиров.
Как подчеркнул руководитель региона, впереди много задач.
«Мы продолжим поддерживать участников СВО и их семьи. Будем развивать экономику республики, работать над тем, чтобы благосостояние наших жителей росло. Строить жилье, дороги, социальные объекты, благоустраивать территории. Формировать новые устойчивые связи с надежными партнерами на международной арене. И конечно, заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается», — заключил Радий Хабиров.
Начало трансляции — в 10 часов.