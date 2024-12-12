Глава Башкирии обратится сегодня с ежегодным посланием к Госсобранию

«Мы продолжим поддерживать участников СВО и их семьи. Будем развивать экономику республики, работать над тем, чтобы благосостояние наших жителей росло. Строить жилье, дороги, социальные объекты, благоустраивать территории. Формировать новые устойчивые связи с надежными партнерами на международной арене. И конечно, заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается», — заключил Радий Хабиров.