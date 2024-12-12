Максим Кудрявцев поделился подробностями о жизни мэра Новосибирска

Кудрявцев сообщил, что его день начинается очень рано — в 5:15. Он делится, что в 5:30 выходит на утреннюю пробежку, независимо от места нахождения, а в Новосибирске предпочитает бегать вокруг Центрального парка. Обычно он пробегает около 5 километров, а иногда и 10. После пробежки мэр завтракает, одевается в костюм и в 8:00 прибывает в мэрию, где его уже ждут секретарь, помощник и руководитель единой дежурно-диспетчерской службы.