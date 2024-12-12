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Максим Кудрявцев поделился подробностями о жизни мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своем распорядке дня в интервью, проведенном юнкорами Сиб.фм в его офисе.

Источник: Reuters

В ходе беседы мэр отметил, что работа на этом посту полна интересных вызовов и задач, что исключает возможность спокойной жизни. Он подчеркнул свою приверженность к реальным проектам, которые приносят ощутимые результаты.

Кудрявцев сообщил, что его день начинается очень рано — в 5:15. Он делится, что в 5:30 выходит на утреннюю пробежку, независимо от места нахождения, а в Новосибирске предпочитает бегать вокруг Центрального парка. Обычно он пробегает около 5 километров, а иногда и 10. После пробежки мэр завтракает, одевается в костюм и в 8:00 прибывает в мэрию, где его уже ждут секретарь, помощник и руководитель единой дежурно-диспетчерской службы.

По словам мэра, каждое утро ему докладывают о событиях в городе за предыдущие сутки. Он анализирует информацию и распределяет задачи среди своих заместителей для контроля над процессами. Кудрявцев добавил, что рабочий график довольно напряженный, и он покидает мэрию около 21:00.

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своем детстве в деревне.