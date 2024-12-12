Казахстан примет участие в Совете глав правительств СНГ в Москве

В рамках встречи также планируется рассмотреть и подписать ряд документов. В частности, речь идет о межгосударственных соглашениях, касающихся сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в подготовке кадров для пенитенциарных служб, в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, в сфере гуманитарного сотрудничества, а также ряд документов по финансовому обеспечению деятельности органов Содружества Независимых Государств.