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Казахстан примет участие в Совете глав правительств СНГ в Москве

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ. Об этом агентству Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Источник: Акорда

В рамках встречи также планируется рассмотреть и подписать ряд документов. В частности, речь идет о межгосударственных соглашениях, касающихся сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в подготовке кадров для пенитенциарных служб, в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, в сфере гуманитарного сотрудничества, а также ряд документов по финансовому обеспечению деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Будут также определены дата и место проведения следующего заседания СГП.

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экономика