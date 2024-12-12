Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси хорошо понимают значимость последовательно проводимой руководством независимого туркменского государства политики постоянного нейтралитета, которая на практике содействует укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.
«Рассчитываю на продолжение конструктивного сотрудничества Минска и Ашхабада. Уверен, упрочение дружбы и доверия, стремление слушать и слышать позицию партнера имеют важнейшее значение в развитии плодотворных взаимовыгодных отношений между нашими странами», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья и успехов в достижении поставленных целей, а туркменскому народу — благополучия и согласия.