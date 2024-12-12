Лукашенко заявил, что Беларусь стремится к более тесному партнерству с Кенией

«Современная Кения поступательно развивает свою экономику и наращивает влияние на международной арене, занимает активную позицию по региональным и глобальным вопросам, а также является признанным мировым лидером в сфере охраны окружающей среды. Высоко ценим добрые отношения, которые сложились между Минском и Найроби. Приятно отметить, что в последнее время двустороннее взаимодействие набирает обороты, намечены основные направления сотрудничества», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Беларусь стремится к более тесному партнерству с Кенией в отраслях сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленности, образования, информационных технологий.



«Убежден, эффективная реализация планов и совместных проектов будет способствовать социально-экономическому развитию обоих государств, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Пользуюсь возможностью, чтобы выразить готовность к плодотворной работе с Вами в интересах наших граждан, и подтверждаю приглашение посетить Минск с официальным визитом».



Президент пожелал Уильяму Руто крепкого здоровья и успехов в созидательном труде, а дружественному народу Кении — согласия и благополучия.