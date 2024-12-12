Токаев сменил посла Казахстана в Японии

В разные годы работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки МИД РК; первым секретарем, советником Посольства РК в Японии; послом РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии; постоянным представителем РК в Фонде Азия-Европа (ASEF) со штаб-квартирой в Сингапуре.