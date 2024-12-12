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Токаев сменил посла Казахстана в Японии

12 декабря 2024 года президент назначил нового посла Казахстана в Японии, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Об этом сообщила Акорда.

«Указом главы государства Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике».

сказано в сообщении.

Другим указом главы государства Сабр Есимбеков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.

Ерлан Баударбек-Кожатаев родился в 1967 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (Российская Федерация); Институт японского языка (Кита-Урава, Япония); Окинавский международный центр (Япония). Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В разные годы работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки МИД РК; первым секретарем, советником Посольства РК в Японии; послом РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии; постоянным представителем РК в Фонде Азия-Европа (ASEF) со штаб-квартирой в Сингапуре.

2016−2021 гг — чрезвычайный и полномочный посол РК в Японии. С мая 2021 года работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Греческой Республике.