ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам странам ЕС, граничащим с Беларусью

По ее словам, по причине серьезных угроз безопасности Европейского союза на внешних границах с Беларусью и Россией страны-члены могут в исключительных случаях идти в разрез с правилами, касающимися предоставления убежища, принципом невыдворения. Вирккунен обратила внимание на то, что подобные меры должны быть ограниченными, соразмерными.