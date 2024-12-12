ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам странам ЕС, граничащим с Беларусью

ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам странам Евросоюза, граничащим с Беларусью и Россией. Об этом во время брифинга сообщила вице-президента Европейской комиссии Хенна Вирккунен, пишет РИА Новости.
По ее словам, по причине серьезных угроз безопасности Европейского союза на внешних границах с Беларусью и Россией страны-члены могут в исключительных случаях идти в разрез с правилами, касающимися предоставления убежища, принципом невыдворения. Вирккунен обратила внимание на то, что подобные меры должны быть ограниченными, соразмерными.
Ранее Еврокомиссия выделит 170 миллионов евро на охрану границы ЕС с Беларусью.
Тем временем Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней.
Кроме того, военный эксперт заявил, что в Беларуси могут появиться и другие ракеты РФ помимо «Орешника».