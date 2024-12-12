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ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам странам ЕС, граничащим с Беларусью

Еврокомиссия разрешила странам, граничащим с Беларусью, отказывать в убежище мигрантам.

Источник: Комсомольская правда

ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам странам Евросоюза, граничащим с Беларусью и Россией. Об этом во время брифинга сообщила вице-президента Европейской комиссии Хенна Вирккунен, пишет РИА Новости.

По ее словам, по причине серьезных угроз безопасности Европейского союза на внешних границах с Беларусью и Россией страны-члены могут в исключительных случаях идти в разрез с правилами, касающимися предоставления убежища, принципом невыдворения. Вирккунен обратила внимание на то, что подобные меры должны быть ограниченными, соразмерными.

Ранее Еврокомиссия выделит 170 миллионов евро на охрану границы ЕС с Беларусью.

Тем временем Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней.

Кроме того, военный эксперт заявил, что в Беларуси могут появиться и другие ракеты РФ помимо «Орешника».