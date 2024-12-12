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Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем Конституции

Наша страна крепка своими большими и дружными семьями, отметил глава региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 декабря поздравил уральцев с Днем Конституции РФ и напомнил, что в главном документе страны особое внимание уделено защите семьи, обеспечению государственной поддержки материнства, отцовства и детства, а также сохранению традиционных семейных ценностей.

«Россия крепка своими большими, сплоченными и дружными семьями, — подчеркнул глава Среднего Урала. — У меня нет сомнений, что заложенные в Год семьи смыслы и приоритеты будут служить опорой для дальнейшего развития общества и государства в целом».

Куйвашев выразил уверенность в том, что жители нашего региона, как настоящие патриоты, созидательные и трудолюбивые, всегда будут проявлять взвешенную гражданскую позицию и чтить законы. Он пожелал землякам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов.