Глава города Таганрога ответила на сообщения о закрытых убежищах

Глава города Таганрога Светлана Камбулова в среду, 11 декабря, отреагировала на сообщения в социальных сетях, что во время ракетной атаки некоторые бомбоубежища были закрыты на ключ. В своём telegram-канале она указала, что вопрос решится. Работа будет проводиться совместно с управляющими компаниями приморского города.