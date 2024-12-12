Глава города Таганрога ответила на сообщения о закрытых убежищах

Глава города Таганрога Светлана Камбулова в среду, 11 декабря, отреагировала на сообщения в социальных сетях, что во время ракетной атаки некоторые бомбоубежища были закрыты на ключ. В своём telegram-канале она указала, что вопрос решится. Работа будет проводиться совместно с управляющими компаниями приморского города.
Во время заседания оперативного штаба чиновница также обратила внимание коллег на обязательное информирование граждан об опасности в период возможных атак.
По словам Светланы Камбуловой, полный список укрытий и их положение на карте есть на официальном сайте городской администрации.