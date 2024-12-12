Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3—4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей ВенгрииПетер Сийярто. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявлял, что противостояние Запада с Россией — это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.