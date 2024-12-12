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В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в интервью «Известиям» заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО.

Источник: © РИА Новости

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — сказал собеседник издания.

По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта, каждый из которых представляет интерес для Киева. Спецпредставитель добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного.

«Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями», — заявил он.

На последней встрече министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5—6 декабря, было принято решение о назначении специального представителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представители России и Белоруссии отсутствовали на саммите и не принимали участия в выборе кандидата на пост спецпредставителя.

Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3—4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей ВенгрииПетер Сийярто. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявлял, что противостояние Запада с Россией — это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.

Как отмечал Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

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