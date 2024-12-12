В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта, каждый из которых представляет интерес для Киева. Спецпредставитель добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного.
«Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями», — заявил он.
На последней встрече министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе
Как отмечал Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.