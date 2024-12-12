WSJ: Meta пожертвовала Трампу $1 млн

Как отмечается, таким образом Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил предпринимателя в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года. Этот шаг отличается от обычной политики корпорации, которая не выделяла средства ни в фонд Трампа в 2017 году, ни в фонд Джо Байдена в 2021 году, добавляет газета.
Издание напоминает, что в ноябре Цукерберг встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). По словам источников The Wall Street Journal, перед ужином с избранным американским президентом Цукерберг провел для него демонстрацию умных очков Meta Ray-Ban и подарил их ему.
Кроме того, топ-менеджеры Meta уже контактировали с будущей главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, а советники Цукерберга — с кандидатом на пост госсекретаря США Марко Рубио, с будущим заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по политике и вопросам национальной безопасности Стивеном Миллером, с выдвинутым на должность главы Совета по внутренней политике при Белом доме Винсом Хейли, а также с будущим заместителем главы аппарата Белого дома по вопросам законодательства и общественных связей Джеймсом Блэром.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Цукерберг на протяжении последних 18 месяцев пытается наладить отношения с Трампом, чтобы оградить свою корпорацию от возможного удара со стороны новой администрации. Meta уже давно является объектом нападок вашингтонских консерваторов, обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов. Ухудшила отношения Цукерберга с Трампом и блокировка его страницы в принадлежащей Meta социальной сети Facebook (запрещена в РФ) после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Избранный президент утверждал ранее, что после покушения на его жизнь в июле Цукерберг позвонил ему и обещал не голосовать за кандидата от Демократической партии на выборах в ноябре.