WSJ: Meta пожертвовала Трампу $1 млн

Как отмечается, таким образом Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил предпринимателя в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года. Этот шаг отличается от обычной политики корпорации, которая не выделяла средства ни в фонд Трампа в 2017 году, ни в фонд Джо Байдена в 2021 году, добавляет газета.