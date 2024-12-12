Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции РФ

«И сегодня, следуя требованиям Конституции и зову своего сердца, сотни тысяч наших воинов, волонтеров, людей доброй воли при поддержке всего российского общества приближают победу в специальной военной операции. Уверен, что строгое соблюдение положений Основного Закона, дальнейшее укрепление основ правового государства является залогом успешного развития России как свободной и независимой страны, проводящей самостоятельную внешнюю политику, твердо и последовательно отстаивающей демократические завоевания и свои национальные интересы. От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, добра, крепкого здоровья и новых достижений в созидательном труде на благо нашей Отчизны!», — пожелал губернатор.