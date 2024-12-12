Радий Хабиров обращается с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкирии

«Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Нас проверяют на прочность испытания и удары извне. Нас пытаются расколоть изнутри. Как это было не раз в истории страны, мы отвечаем единением и сплочённостью. Под руководством нашего лидера Владимира Путина мы мобилизуем экономику, укрепляем промышленный и оборонный потенциал, настраиваем на победу всё общество», — подчеркнул Глава Башкортостана.