Радий Хабиров обращается с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкирии

«В соответствии с Конституцией республики обращаюсь к вам с ежегодным посланием, — сказал он в начале своего выступления. — Поздравляю вас с Днём Конституции России — основного документа, определившего глубокие преобразования в новейшей истории Отечества».
Как сообщил Радий Хабиров, в своем Послании-2024 он не только подведет итоги уходящего года, но и обозначит приоритеты работы, чтобы «продолжить решать масштабные задачи».
«Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Нас проверяют на прочность испытания и удары извне. Нас пытаются расколоть изнутри. Как это было не раз в истории страны, мы отвечаем единением и сплочённостью. Под руководством нашего лидера Владимира Путина мы мобилизуем экономику, укрепляем промышленный и оборонный потенциал, настраиваем на победу всё общество», — подчеркнул Глава Башкортостана.
Напомним, прямую трансляцию можно посмотреть сейчас на телеканалах БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», на официальном сайте Государственного собрания, а также в социальных сетях администрации руководителя республики.