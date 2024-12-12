В северном округе Прикамья, где были перебои с теплом, меняется глава

Напомним, конкурс на должность главы будет проведен 18 декабря — тогда состоится заседание местной думы. Документы от желающих участвовать в конкурсе принимались с 7 ноября по 9 декабря 2024 года. По данным источника «Ъ-Прикамье» в Красновишерске, на 99,9% главой округа станет Анна Мельчарик, бывший судья, зампрокурора Соликамского округа. По его сведениям, эта кандидатура якобы согласована в краевой власти. Собеседник в правительстве не смог подтвердить эту информацию.