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Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR депутата Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КС) об аннулировании результата первого тура выборов президента. Об этом сообщает Realitatea.

Источник: AP 2024

В AUR назвали решение суда политизированным.

«Сегодня суд получил возможность восстановить надежду румын на избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система слишком политизирована», — прокомментировали решение в партии.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. В нем победил, 22,95% голосов, Кэлин Джорджеску, получивший репутацию пророссийского политика. Второе место заняла лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%).

28 ноября Верховный совет обороны Румынии провел специальное заседание, посвященное избирательной кампании в стране, и пришел к выводу, что TikTok предоставила преференции Джорджеску, а также намекнул на вероятность вмешательства России.

Через несколько дней, 6 декабря, КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, пояснив, что это решение было принято «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса».

Теперь властям республики предстоит согласовать новую дату выборов.