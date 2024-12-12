Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента

В AUR назвали решение суда политизированным.
«Сегодня суд получил возможность восстановить надежду румын на избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система слишком политизирована», — прокомментировали решение в партии.
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. В нем победил, 22,95% голосов, Кэлин Джорджеску, получивший репутацию пророссийского политика. Второе место заняла лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%).
28 ноября Верховный совет обороны Румынии провел специальное заседание, посвященное избирательной кампании в стране, и пришел к выводу, что TikTok предоставила преференции Джорджеску, а также намекнул на вероятность вмешательства России.
Через несколько дней, 6 декабря, КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, пояснив, что это решение было принято «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса».
Теперь властям республики предстоит согласовать новую дату выборов.