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Полпред в УрФО встретился с активистами из «Движения первых» в Екатеринбурге

Артем Жога рассказал о том, как общается с жителями УрФО в личных сообщениях.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел встречу с активной молодежью из «Движения первых» в Уральском институте управления РАНХиГС. Мероприятие прошло 11 декабря.

Артем Жога ответил на вопросы студентов. В частности, он рассказал о том, как работает с обращениями жителей УрФО. По его словам, некоторые граждане обращаются через личные сообщения, но не все такие запросы возможно обработать с технической точки зрения.

— Некоторые обращения в личные сообщения не всегда можно поручить, для какого-то запроса нужно законное основание, — заявил полпред в УрФО. — Я людям рекомендую — обратитесь через официальный сайт полпредства, чтобы можно было инициировать тот или иной запрос.