Полпред в УрФО встретился с активистами из «Движения первых» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел встречу с активной молодежью из «Движения первых» в Уральском институте управления РАНХиГС. Мероприятие прошло 11 декабря.
Артем Жога ответил на вопросы студентов. В частности, он рассказал о том, как работает с обращениями жителей УрФО. По его словам, некоторые граждане обращаются через личные сообщения, но не все такие запросы возможно обработать с технической точки зрения.
— Некоторые обращения в личные сообщения не всегда можно поручить, для какого-то запроса нужно законное основание, — заявил полпред в УрФО. — Я людям рекомендую — обратитесь через официальный сайт полпредства, чтобы можно было инициировать тот или иной запрос.