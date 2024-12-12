Россию атаковали 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1023-й

За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в Грозном БПЛА повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции. Советник украинского президента Дмитрий Литвин отрицает, что Венгрия обсуждала с Украиной перемирие на Рождество. «Газета.Ru» ведет хронику событий.