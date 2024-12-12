Россию атаковали 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1023-й

08:17 Советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсетях отметил, что Венгрия не обсуждала с Украиной рождественское перемирие. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предлагал Киеву устроить перемирие и обмен пленными в честь Рождества, но ему отказали.
08:13 Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выяснила газета Die Zeit.
08:07 Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном. Четыре человека получили легкие ранения. Кадыров пообещал отомстить и «положить 400 укронатовцев».
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1023-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.