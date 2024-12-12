Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россию атаковали 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1023-й

За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в Грозном БПЛА повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции. Советник украинского президента Дмитрий Литвин отрицает, что Венгрия обсуждала с Украиной перемирие на Рождество. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:17 Советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсетях отметил, что Венгрия не обсуждала с Украиной рождественское перемирие. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предлагал Киеву устроить перемирие и обмен пленными в честь Рождества, но ему отказали.

08:13 Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выяснила газета Die Zeit.

08:07 Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном. Четыре человека получили легкие ранения. Кадыров пообещал отомстить и «положить 400 укронатовцев».

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1023-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.