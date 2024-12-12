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Фицо выступил за нормализацию отношений с РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Словакия поддерживает нормализацию отношений РФ и стран Запада и выступает против появления нового железного занавеса в Европе. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Бразилии премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что-то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов. Все поедут туда [в РФ], все захотят вести торговлю», — заявил он в интервью газете Folha de S.Paulo.

По словам Фицо, он «не желает появления новой “железной границы” между Россией и Европой», о которой говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1946 году в начале холодной войны между СССР и США.