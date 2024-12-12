Фицо выступил за нормализацию отношений с РФ

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что-то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов. Все поедут туда [в РФ], все захотят вести торговлю», — заявил он в интервью газете Folha de S.Paulo.