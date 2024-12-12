Глава Башкирии предложил переосмыслить подходы к развитию бизнеса в республике

«Особо скажу о развитии предпринимательства в республике. Почти 600 тысяч человек заняты в этом секторе. Кроме того, у нас более 250 тысяч самозанятых. Устойчиво растет доля малого бизнеса в валовом региональном продукте, приближаясь сегодня к 30%. Главная задача сегодня — переход от количественного к качественному росту малого бизнеса, — сказал Глава Башкирии. — Важно продолжить поддержку предпринимателей, особенно начинающих свой бизнес, через Гарантийный фонд республики, Региональную лизинговую компанию. Мы приняли решения докапитализировать эти востребованные институты развития по 100 млн рублей каждый».