Глава Башкирии предложил переосмыслить подходы к развитию бизнеса в республике

«Особо скажу о развитии предпринимательства в республике. Почти 600 тысяч человек заняты в этом секторе. Кроме того, у нас более 250 тысяч самозанятых. Устойчиво растет доля малого бизнеса в валовом региональном продукте, приближаясь сегодня к 30%. Главная задача сегодня — переход от количественного к качественному росту малого бизнеса, — сказал Глава Башкирии. — Важно продолжить поддержку предпринимателей, особенно начинающих свой бизнес, через Гарантийный фонд республики, Региональную лизинговую компанию. Мы приняли решения докапитализировать эти востребованные институты развития по 100 млн рублей каждый».
Президент России поставил задачу — к 2030 году увеличить реальные доходы работников субъектов малого и среднего бизнеса темпами, в 1,2 раза превышающими рост ВВП. Радий Хабиров предложил активизировать работу по достижению этой цели.
«Министерству предпринимательства уже пора переосмыслить подходы к развитию этого важного сектора. Твердо уверен — мы ещё не раскрыли в полной мере весь потенциал развития предпринимательства. Жду конкретные решения с выходом на более высокие результаты», — отметил Радий Хабиров.