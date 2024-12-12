Глава Башкирии поручил довести к 2030 году объем ВРП до 4 трлн рублей

«Наша задача — довести к 2030 году объем валового регионального продукта до 4 трлн рублей. Республика заслуженно входит в число лидеров Национального инвестиционного рейтинга. За 9 месяцев этого года инвестиции у нас выросли на четверть (на 24,7%). С учетом такой высокой базы нельзя допустить снижения показателей в следующем году», — убежден руководитель региона.