Глава Башкирии поручил довести к 2030 году объем ВРП до 4 трлн рублей

На сегодняшний день именно экономический фронт — один из ключевых для успеха специальной военной операции, достижения национальных целей, заявил Радий Хабиров.
«Наша задача — довести к 2030 году объем валового регионального продукта до 4 трлн рублей. Республика заслуженно входит в число лидеров Национального инвестиционного рейтинга. За 9 месяцев этого года инвестиции у нас выросли на четверть (на 24,7%). С учетом такой высокой базы нельзя допустить снижения показателей в следующем году», — убежден руководитель региона.
В республике созданы комфортные условия для ведения бизнеса, упрощен порядок предоставления мер государственной поддержки. Не менее важным стало сокращение сроков предоставления земельных участков без торгов.
«Земля должна не простаивать, а эффективно работать на надёжных инвесторов, экономику, в конечном итоге — на республику. Ставлю задачу — довести к 2030 году объем инвестиций до 1,25 трлн рублей, — поручил Радий Хабиров. — Прошу каждого заместителя премьер-министра выстроить системную работу по привлечению инвестиций, подготовить конкретные предложения по курируемым сферам».