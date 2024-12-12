Башкирия начинает второй этап реализации мусорной реформы

«По мусорной реформе надо сказать, что мы действительно начинали с нуля, при минимальных тарифах, чтобы не брать с людей деньги, когда ещё система не была налажена. Теперь у нас организованы контейнерные площадки, вывоз мусора. Первый этап реформы мы прошли. Надо переходить ко второму этапу — сортировке, утилизации и переработке. К 2030 году в республике будут работать 6 новых современных комплексных объектов по обращению с отходами», — отметил Глава региона.