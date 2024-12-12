Сан-Хосе
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия начинает второй этап реализации мусорной реформы

Радий Хабиров в ходе выступления с Посланием к Госсобранию Башкирии рассказал, как в республике планируется решать волнующие людей вопросы экологии. Он отметил, что во многом это зависит от позиции производственников.

Источник: Башинформ

«Предприятия в Стерлитамаке и Салавате только в этом году вложили в проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ порядка 2 млрд рублей. Поручаю правительству республики проработать вопрос по подписанию новых соглашений с предприятиями», — сказал Хабиров.

Глава республики коснулся также темы реализации реформы обращения с ТКО.

«По мусорной реформе надо сказать, что мы действительно начинали с нуля, при минимальных тарифах, чтобы не брать с людей деньги, когда ещё система не была налажена. Теперь у нас организованы контейнерные площадки, вывоз мусора. Первый этап реформы мы прошли. Надо переходить ко второму этапу — сортировке, утилизации и переработке. К 2030 году в республике будут работать 6 новых современных комплексных объектов по обращению с отходами», — отметил Глава региона.

экология
экономика