Радий Хабиров рассказал, как преобразится Уфа в ближайшие годы

По его словам, Уфа является лицом региона, и она должна становиться год от года лучше. Так, в следующем году планируют приступить к реконструкции парка имени Ленина. Все изменения власти намерены обсуждать с жителями города.
«Постараемся сохранить первозданный вид, при этом вдохнуть в парк новое содержание. Поставим в центре Уфы памятник одному из самых успешных руководителей республики — Мидхату Закировичу Шакирову. Начнем реставрацию памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Здесь нельзя проявлять безответственность. Мы видим очень серьезные проблемы, угрожающие целостности памятника, установленные экспертизой. Поэтому надо незамедлительно приступать к работам», — прокомментировал Хабиров.
Продолжится и реконструкция улицы Октябрьской Революции, которую обещали сделать полупешеходной. Также начнут работы на улице Театральной. Затронул глава региона и тему строительства зоопарка. По его словам, жители давно просят, чтобы он был в Уфе.
«Мы создадим его в парке Лесоводов на месте существующих вольеров. Там будет эстетично, красиво, а главное — животные будут содержатся в достойных условиях», — отметил глава Башкирии.