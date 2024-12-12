Консульский сбор за польскую визу повысится для белорусов до 60 евро с 1 января 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет officelife.media со ссылкой на «Законодательный журнал».
В сообщении сказано, что с 1 января 2025 года существенно увеличится консульский сбор за польскую визу с 35 до 60 евро. Речь идет про польскую национальную визу типа D. Говорится, что что указанный повышенный сбор будет действовать на протяжении всего 2025 года.
Уточняется, что некоторые из заявителей будут освобождены от уплаты налога. К примеру, это те, кто запрашивает визу для посещения конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, семинаров, которые организованы некоммерческими организациями.
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