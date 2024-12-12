Консульский сбор за польскую визу повысится для белорусов до 60 евро с 1 января 2025

В сообщении сказано, что с 1 января 2025 года существенно увеличится консульский сбор за польскую визу с 35 до 60 евро. Речь идет про польскую национальную визу типа D. Говорится, что что указанный повышенный сбор будет действовать на протяжении всего 2025 года.