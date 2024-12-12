Сан-Хосе
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области создают закон для проваливших школьные экзамены

Свердловские школьники, не сдавшие ОГЭ, получат второй шанс.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области работают над созданием закона для проваливших экзамены школьников. Так, подростки, не сдавшие ОГЭ, смогут поступить в учреждения профтехобразования и выбрать профессию. Об этом сообщает Управление информполитики парламента.

Пилотный проект планируют закрепить в региональном законе. Над этим работают спикер Заксо Людмила Бабушкина и группа депутатов. Его обсудят на заседании 20 декабря.

— У таких ребят есть шанс получить образование и не «остаться на улице». Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона, — рассказала Людмила Бабушкина.

По словам спикера Заксо, больше двух тысяч свердловских учеников ежегодно не могут сдать ОГЭ с первого раза. Пересдать экзамен получается у половины из них.

образование