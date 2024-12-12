В Свердловской области создают закон для проваливших школьные экзамены

— У таких ребят есть шанс получить образование и не «остаться на улице». Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона, — рассказала Людмила Бабушкина.