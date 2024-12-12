В Свердловской области создают закон для проваливших школьные экзамены

В Свердловской области работают над созданием закона для проваливших экзамены школьников. Так, подростки, не сдавшие ОГЭ, смогут поступить в учреждения профтехобразования и выбрать профессию. Об этом сообщает Управление информполитики парламента.
Пилотный проект планируют закрепить в региональном законе. Над этим работают спикер Заксо Людмила Бабушкина и группа депутатов. Его обсудят на заседании 20 декабря.
— У таких ребят есть шанс получить образование и не «остаться на улице». Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона, — рассказала Людмила Бабушкина.
По словам спикера Заксо, больше двух тысяч свердловских учеников ежегодно не могут сдать ОГЭ с первого раза. Пересдать экзамен получается у половины из них.