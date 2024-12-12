Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым».
Они обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае этого года.
«Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины».
В свою очередь пресс -служба президента Узбекистана сообщила, что в телефонном разговоре главы двух государств высоко оценили результаты очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших 10 декабря в Москве.
Мирзиёев и Путин подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России.
«С удовлетворением отмечено расширяющееся взаимодействие в сфере инноваций, искусственного интеллекта, образования и медицины».
Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря этого года встречам на высшем уровне.