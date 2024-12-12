Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции

«Основной закон, принятый в 1993 году, заложил прочный фундамент развития нашей страны на новом историческом этапе. Мы стараемся сделать Москву лучшим городом Земли. С лучшими здравоохранением, образованием, транспортом, городской средой, экологией, экономикой. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в Конституции. Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации планов и замыслов», — говорится, в частности, в телеграмме.