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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Основной закон, принятый в 1993 году, заложил прочный фундамент развития нашей страны на новом историческом этапе. Мы стараемся сделать Москву лучшим городом Земли. С лучшими здравоохранением, образованием, транспортом, городской средой, экологией, экономикой. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в Конституции. Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации планов и замыслов», — говорится, в частности, в телеграмме.

Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт страны, который определяет смысл и содержание других законов. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году Конституция была принята всенародным голосованием.

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