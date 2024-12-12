Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что в Беларуси хорошо понимают значимость последовательно проводимой руководством независимого Туркменистана политики постоянного нейтралитета, содействующей на практике укреплению стабильности, безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.