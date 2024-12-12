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Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Международным днем нейтралитета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 12 декабря, поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и граждан страны с Международным днем нейтралитета. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что в Беларуси хорошо понимают значимость последовательно проводимой руководством независимого Туркменистана политики постоянного нейтралитета, содействующей на практике укреплению стабильности, безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

— Рассчитываю на продолжение конструктивного сотрудничества Минска и Ашхабада, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил слова уверенности в том, что упрочение дружбы, доверия, а также стремление слушать и слышать позицию партнера имеют важнейшее значение в развитии плодотворных взаимовыгодных отношений между Беларусью и Туркменистаном.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне.

Тем временем консульский сбор за польскую визу повысится для белорусов до 60 евро с 1 января 2025 года.

Кроме того, минимальная зарплата вырастет на 100 рублей в Беларуси с 1 января 2025.