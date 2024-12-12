Хабиров поручил начать работы по проектированию Дома музыки в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики начать работы по проектированию современного Дома музыки и открыть в Уфе в следующем году квартал музеев. Об этом он сообщил, выступая с ежегодным Посланием к депутатам Госсобранию республики.
По его словам, сегодня Башкирия «остро нуждается в современном Доме музыки». Он позволит воплощать масштабные творческие идеи.
«Мы запланировали на следующий год начать проектирование универсального концертного зала на две тысячи мест. Поручаю правительству разработать “дорожную карту” по реализации этого проекта. Также необходимо продолжить работу по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала и открыть в следующем году Музей возвращенных имен», — отметил Радий Хабиров.