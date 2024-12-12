Хабиров поручил начать работы по проектированию Дома музыки в Уфе

«Мы запланировали на следующий год начать проектирование универсального концертного зала на две тысячи мест. Поручаю правительству разработать “дорожную карту” по реализации этого проекта. Также необходимо продолжить работу по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала и открыть в следующем году Музей возвращенных имен», — отметил Радий Хабиров.