Куйвашев поручил решить вопросы уральцев, которые не озвучили на прямой линии

Он отметил, что общение со свердловчанами «в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью». «Многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу вас, коллеги, не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире», — сказал господин Куйвашев.
Напомним, прямая линия с Евгением Куйвашевым прошла 11 декабря, жители региона могли направлять вопросы через Госуслуги или по номеру телефона. В эфире губернатор в течение часа отвечал на вопросы и рассказывал, какие ремонтные работы планируются на 2025 год, о выплате зарплат уральцам, будущих проектах в регионе и многом другом.