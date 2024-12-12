Куйвашев поручил решить вопросы уральцев, которые не озвучили на прямой линии

Он отметил, что общение со свердловчанами «в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью». «Многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу вас, коллеги, не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире», — сказал господин Куйвашев.