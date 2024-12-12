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Челябинским заводам направили дополнительно 680 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря, ФедералПресс. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении южноуральским предприятиям дополнительных средств в размере 680 млн рублей.

Источник: ФедералПресс

«Целью является софинансирование расходных обязательств области, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации регионального ФРП».

сказано в подписанном документе.

Предприятия должны выполнить ряд условий: привлечь инвестиции в основной капитал, также минимальный объем выпущенных товаров должен соответствовать миллиарду рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Мишустин поручил направить в Челябинскую область 20,5 млрд рублей на медицину и межуниверситетский кампус. Южный Урал является одним из самых быстро развивающихся регионов, здесь есть мощный промышленный потенциал.

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