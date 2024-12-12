Лукашенко пригласил президента Кении посетить Беларусь

Глава государства заметил, что в последнее время двустороннее взаимодействие набирает обороны, добавив, что были намечены основные направления сотрудничества. Он также сообщил, что белорусская сторона стремится к более тесному партнерству с Кенией в отраслях промышленности, образования, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также информационных технологий.