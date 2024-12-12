Лукашенко пригласил президента Кении посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря 2024 года поздравил президента Кении Уильяма Руто с национальным праздником — Днем Независимости и пригласил его посетить Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Пользуюсь возможностью, чтобы выразить готовность к плодотворной работе с Вами в интересах наших граждан, и подтверждаю приглашение посетить Минск с официальным визитом, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что современная Кения стремительно наращивает влияние на международной арене, развивает свою экономику. Кроме того, Кения занимает активную позицию по региональным, глобальным вопросам, является признанным мировым лидером в сфере охраны окружающей среды. Он подчеркнул, что Беларусь высоко ценит добрые отношения, сложившиеся между двумя странами.
Глава государства заметил, что в последнее время двустороннее взаимодействие набирает обороны, добавив, что были намечены основные направления сотрудничества. Он также сообщил, что белорусская сторона стремится к более тесному партнерству с Кенией в отраслях промышленности, образования, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также информационных технологий.
Президент выразил убеждение в том, что эффективная реализация планов, совместных проектов будет способствовать социально-экономическому развитию Беларуси и Кении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана.
Кроме того, глава государства присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне.
Кстати, власти Минска назвали самые популярные имена в 2024 году: «334 Михаила и 272 Софии».