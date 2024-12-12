Трамп назначил главой «Голоса Америки»* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ

Лейк 55 лет, она ранее работала телевизионной ведущей в штате Аризона на канале KSAZ-TV. В 2021 году Лейк покинула телевидение и вступила в гонку за пост губернатора Аризоны, выиграв номинацию от Республиканской партии и получив поддержку Трампа, но проиграла. В 2023 году она объявила о намерении избраться в сенат США и также получила партийную номинацию, но вновь потерпела поражение. Кроме того, Лейк в 2023 году призывала перестать выделять деньги Зеленскому.