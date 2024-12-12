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Трамп назначил главой «Голоса Америки»* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ — «Голос Америки»*.

Источник: AP 2024

«Я рад объявить, что Кари Лейк будет служить нашим следующим директором “Голоса Америки*”, — говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Лейк предстоит тесно сотрудничать со следующим главой Агентства США по глобальным медиа, имя которого избранный президент пообещал вскоре объявить.

«Будет тесно сотрудничать с ним, чтобы гарантировать, что американские ценности свободы и независимости транслируются по всему миру честно и точно, в отличие от лжи, распространяемой фейковыми новостными СМИ», — добавил Трамп, к которым он ранее относил ведущие американские медиа типа CNN.

Лейк 55 лет, она ранее работала телевизионной ведущей в штате Аризона на канале KSAZ-TV. В 2021 году Лейк покинула телевидение и вступила в гонку за пост губернатора Аризоны, выиграв номинацию от Республиканской партии и получив поддержку Трампа, но проиграла. В 2023 году она объявила о намерении избраться в сенат США и также получила партийную номинацию, но вновь потерпела поражение. Кроме того, Лейк в 2023 году призывала перестать выделять деньги Зеленскому.

*СМИ, выполняющие функции иноагента.

Трамп Дональд