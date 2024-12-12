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Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем конституции

Губернатор Кубани о конституции РФ: Главный документ России укрепляет наши исконные ценности и суверенитет страны.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем конституции. Слова поздравления Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, главный документ страны укрепляет исконные ценности и суверенитет государства, единство и согласие общества. Конституация, по словам губернатора, становится ориентиром, который ведет край и страну вперед, оберегает наследие предков и историческую память.

«Сегодня как никогда мы понимаем, что только вместе сможем противостоять всем вызовам. Руководствуясь принципами, заложенными в Конституции, сохраняем экономическую устойчивость региона, наращиваем промышленный потенциал, обеспечиваем продовольственную безопасность», — написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона пожелали жителям здоровья, счастья, успехов и добрых свершений.

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