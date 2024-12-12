Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем конституции. Слова поздравления Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.
Как отметил глава региона, главный документ страны укрепляет исконные ценности и суверенитет государства, единство и согласие общества. Конституация, по словам губернатора, становится ориентиром, который ведет край и страну вперед, оберегает наследие предков и историческую память.
«Сегодня как никогда мы понимаем, что только вместе сможем противостоять всем вызовам. Руководствуясь принципами, заложенными в Конституции, сохраняем экономическую устойчивость региона, наращиваем промышленный потенциал, обеспечиваем продовольственную безопасность», — написал Вениамин Кондратьев.
Глава региона пожелали жителям здоровья, счастья, успехов и добрых свершений.