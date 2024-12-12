Пашинян сравнил отказ от советских границ Армении с отказом от государственности

«Отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми», — написал Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его мнению, верность международно признанной территории важна для безопасности страны и «является буфером».