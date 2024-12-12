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Пашинян сравнил отказ от советских границ Армении с отказом от государственности

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что отказ от границ советских времен опасен для республики. По его мнению, если граждане не будут признавать международно признанную территорию, то Армения «откроет свои ворота для других».

Источник: РИА "Новости"

«Отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми», — написал Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его мнению, верность международно признанной территории важна для безопасности страны и «является буфером».

В апреле комиссии Армении и Азербайджана, занимающиеся вопросами границы, достигли соглашения по делимитации на нескольких участках. В результате под контроль Азербайджана было передано четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, но с начала 1990-х находились под управлением Армении.