Губернатор Александр Гусев поздравил жителей Воронежской области с Днем Конституции

— День Конституции — один из главных праздников России. С принятия этого основополагающего документа 31 год назад началась новая эра нашей страны — демократического государства, ключевыми приоритетами развития которого являются права и свободы человека, законность, гражданственность, безграничные возможности для самореализации. В 2020 году был всенародно одобрен актуализированный вариант Основного закона России. Теперь он стал полнее отражать наиболее значимые для нас устои и принципы: нерушимое единство нации, социальная справедливость, защита исторической правды, уважение к традициям и нравственным ценностям, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.