Губернатор Александр Гусев поздравил жителей Воронежской области с Днем Конституции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем Конституции. Праздник ежегодно отмечается 12 декабря. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства.
— День Конституции — один из главных праздников России. С принятия этого основополагающего документа 31 год назад началась новая эра нашей страны — демократического государства, ключевыми приоритетами развития которого являются права и свободы человека, законность, гражданственность, безграничные возможности для самореализации. В 2020 году был всенародно одобрен актуализированный вариант Основного закона России. Теперь он стал полнее отражать наиболее значимые для нас устои и принципы: нерушимое единство нации, социальная справедливость, защита исторической правды, уважение к традициям и нравственным ценностям, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Первые лица региона указали, что для современного российского общества Конституция стала мудрым правовым и моральным руководством, важнейшим ориентиром в настоящей жизнедеятельности и создании фундамента будущего. Это помогает с честью преодолевать внешние вызовы и двигаться вперед.
— Воронежцы вносят весомый вклад в дальнейшее устойчивое развитие Отечества как мощного правового, социально ориентированного и индустриального государства, играющего выдающуюся роль в судьбе каждого из нас и в глобальном мироустройстве. Дорогие земляки, поздравляем с Днем Конституции! Пусть она ведет всех нас к новым личным и общенациональным победам! — говорится в поздравлении.
В честь Дня Конституции в Воронеже подготовили 39 мероприятий. События пройдут в двух форматах — онлайн и офлайн. Кроме того, телебашня в столице Черноземья включит архитектурно-художественную подсветку в цветах триколора.