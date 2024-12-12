Полпред в УрФО Жога призвал граждан равняться на Героев России

Он добавил, что эта инициатива направлена на подготовку патриотически настроенных молодых госслужащих и лидеров, которые будут определять будущее страны в различных сферах. В рамках визита была открыта фотовыставка «Аллея Героев», приуроченная к Году Героев России, и объявлены планы на год с тематическими мероприятиями для почетных обладателей званий.